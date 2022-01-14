Ринкова вартість Ford уперше перевищила 100 мільярдів доларів

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Ринкова капіталізація автовиробника Ford уперше перевищила 100 млрд доларів - у четвер акції компанії досягли максимальної за 20 років ціни в 25,87 дол за акцію.

Про це повідомляє CNBC.

"Акції компанії підскочили в четвер на 5,7% до 25,87 дол, досягнувши ще одного максимуму за останні 20 років, перш ніж закритися на рівні 25,02 дол за акцію.

На закритті торгів ринкова вартість впала до 99,99 мільярдів доларів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, цей успіх був спричинений планами Ford збільшити виробництво електромобілів, включно з кросовером Mustang Mach-E та майбутню електроверсію свого бестселера, пікапа F-150, який має вийде навесні.

CNBC додає, що нарощування виробництва EV-автомобілів - частина плану перетворень у Ford, який ініціював гендиректор компанії Джим Фарлі (він очолив компанію у жовтні 2020 року).

При цьому, із капіталізацією понад 100 млрд дол Ford випередив General Motors (90 млрд дол) та Rivian (75 млрд дол).

Водночас компанія відстає від Tesla (більше 1 трлн дол), Toyota (346 млрд дол) та Volkswagen (121 млрд дол).

За оцінками, які зібрала FactSet у 22 аналітиків Уолл-стріт, цільова ціна акцій автогіганта - 21,83 дол за акцію.

"Привабливість фондового ринку для історії Ford EV продовжує дивувати нас", - каже аналітик Morgan Stanley Адама Джонаса.

"Цільова ціна Morgan Stanley для Ford становить 12 дол за акцію, сам Джонас оцінює автовиробника 25 дол за папір", - пише видання.

За словами аналітика, переоцінка акцій Ford призвела до зміни стратегії компанії.

Воночас Джонас попередив, що ризики, з якими стикається Ford, та його сектор "зростають швидше, ніж можливості".

Серед ризиків аналітик назвав історично циклічний характер автомобільної промисловості, проблеми з розширенням випуску електромобілів та вихід на ринок електромобілів конкуруючих компаній.

Економічна правда