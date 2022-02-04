Минэкономики снова повысило предельные цены на бензин и дизтопливо
Минэкономики обнародовало расчеты средней стоимости дизтоплива и бензина на 1 декаду февраля, из которых будет рассчитываться предельная цена реализации топлива в сетях АЗС.
Об этом сообщается на сайте Минэкономики.
Так, средняя стоимость 1 литра дизтоплива – 28,30 грн, 1 л бензина – 30,84 грн.
При этом расчетные цены для бензина подняли на 1,59 грн, для ГП – на 1,46 грн.
С учетом максимальной наценки предельная стоимость бензина составляет не должна превышать 35,84 грн/л, дизтоплива - 35,30 грн/л.
Таким образом, Минэкономики в четвертый раз поднимает максимальную цену.
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Напомним:
На заседании 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн / литр) и бензина (5 грн / литр).
Экономическая правда
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