Борьба с COVID-19 в прошлом году стоила 46 миллиардов

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В 2021 году на противодействие пандемии COVID-19 правительство потратило 46,4 млрд грн, больше всего – на медицинскую помощь больным и вакцинацию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Почти половина всех расходов, 22,4 млрд грн, была направлена на оплату услуг по вакцинации, а также экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19. Вторая самая дорогая позиция – закупка вакцин от COVID-19, на что израсходовано 11,4 млрд грн.

На социальную поддержку использовано 7,7 млрд грн, из которых 2,2 млрд грн – выплаты по безработице, еще 3 млрд грн – меры поддержки населения в условиях карантина. Остальные направили на выплату больничных – 2,5 млрд грн.

Для того чтобы обеспечить больницы кислородом и диагностическим оборудованием, экспресс тестами и т.д. было потрачено 2,5 млрд грн.

Доплаты медработникам составили 0,5 млрд. грн., а работникам Нацгвардии, Государственной пограничной службы, полицейским и медработникам ведомственных заведений здравоохранения – 0,8 млрд. гривен.

Напоминаем:

Государственная аудиторская служба опубликовала аудит фонда борьбы с COVID-19 за 2020 год, которого требует МВФ – проблемных вопросов было найдено на 30 млрд грн.

Экономическая правда