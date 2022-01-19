Перевірка COVID-фонду знайшла проблем на 30 млрд грн – Держаудитслужба

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Державна аудиторська служба опублікувала аудит фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік, якого вимагає МВФ – проблемних питань знайшли на 30 млрд грн.

Про це йдеться у звіті на сайті служби.

Усього на так званий "ковідний" фонд виділено 78,4 млрд грн, з яких було використано 67,9 млрд грн. При цьому контролем охоплено близько 60 млрд грн.

З використаної суми Держаудитслужба знайшла порушень та проблемних питань на 30,1 млрд грн, з яких 155,6 млн грн було усунено.

Найбільше порушень встановлено саме в ході аудиту фонду та державних програм, а також моніторингу закупівель.

У розрізі розпорядників коштів, служба перевіряла 12 держустанов. З них найкраще використали виділені кошти у Міністерстві внутрішніх справ та Державному управлінні справами – вони витратили 100% передбачених коштів. Найгірше впоралися у Фонді держмайна (30%) та Мінсоцполітики (58%).

Водночас нагадаємо, що найбільше на боротьбу з пандемією отримав Укравтодор (26,2 млрд грн) та Міністерство охорони здоров’я (21,8 млрд грн). Близько 10 млрд грн кожен отримали Мінсоцполітики та Мінекономіки.

В абсолютних числах найбільше проблем виявили в Укравтодорі – 12,6 млрд грн, з яких 5,9 млн грн було усунено. Одразу за агентством в "антирейтингу" розташовано Мінсоцполітики, де знайшли проблем на 7,6 млрд грн, та Мінекономіки (5 млрд грн).

При цьому контроль охопив 100% використаних відомствами та агентством коштів.

Для порівняння, у МОЗ знайшли порушень та проблем на 3,9 млрд грн, проте контролем охопили лише 66% коштів. Саме щодо МОЗу відкрито 22 кримінальних провадження за матеріалами аудиту – більше лише у Мінрегіону, 23 провадження.

Щодо фінансових втрат бюджету, найбільше їх зафіксували у Мінрегіоні на суму 83,2 млн грн. У МОЗ та Мінкульту знайшли 33 та 36 млн грн втрат відповідно. Натомість в Укравтодору – лише 10,2 млн грн.

Нагадуємо:

Проведення аудиту було однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Відповідно до підписаного меморандуму з МВФ, завершити проведення аудиту Україна мала ще до 1 квітня 2021 року.

Економічна правда