Прошлый год стал рекордным в Украине по количеству регистраций подержанных авто – ассоциация
В 2021 году украинский автопарк пополнили 517,4 тыс легковых авто с пробегом - это на 46% больше, чем в 2020 году, и является абсолютным рекордом для страны.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
"Как следствие, 83 из 100 легковых автомобилей, проходивших в прошлом году свою первую регистрацию в Украине, были растаможены машины с пробегом", - говорят в ассоциации.
При этом наиболее популярной маркой среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen (90,2 тыс авто).
Далее следует Ford (около 45 тыс авто).
Замыкает топ-3 Renault (42,9 тыс авто).
Также в топ-5 Skoda (38,4 тыс авто) и Opel (33,1 тыс авто).
Напомним:
В 2021 году в Украине собрали 8 153 единицы автотранспортных средств – это на 65% больше, чем в 2020 году.
Экономическая правда
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