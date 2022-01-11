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Прошлый год стал рекордным в Украине по количеству регистраций подержанных авто – ассоциация

Вторник, 11 января 2022, 15:45
 
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В 2021 году украинский автопарк пополнили 517,4 тыс легковых авто с пробегом - это на 46% больше, чем в 2020 году, и является абсолютным рекордом для страны.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Как следствие, 83 из 100 легковых автомобилей, проходивших в прошлом году свою первую регистрацию в Украине, были растаможены машины с пробегом", - говорят в ассоциации.

При этом наиболее популярной маркой среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen (90,2 тыс авто).

Далее следует Ford (около 45 тыс авто).

Замыкает топ-3 Renault (42,9 тыс авто).

Также в топ-5 Skoda (38,4 тыс авто) и Opel (33,1 тыс авто).

Напомним:

В 2021 году в Украине собрали 8 153 единицы автотранспортных средств – это на 65% больше, чем в 2020 году.

Экономическая правда

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