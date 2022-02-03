Гривня поднялась в индексе Бигмака от The Economist

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По данным ежегодного индекса БигМака от издания The Economist, украинская гривня на 58,1% недооценена против доллара.

Об этом говорится в данных The Economist.

Цена БигМака в Украине составляет 69 гривни, в США – 5,81 доллара. Курс "БигМака", таким образом, составляет 11,88. Если фактический обменный курс считать 28,37 гривни, разница будет предполагать, что украинская гривня недооценена на 58,1%.

В прошлом году этот показатель составил 61,1%, а в 2020 году – 58%. гривня – шестая наиболее недооцененная валюта в мире, наряду с индийской рупией и румынским леем. За год она поднялась на одну позицию.

Индекс БигМака The Economist

В 2021 году для оценки гривни впервые сделали возможность корректировки на размер экономики сравниваемых стран (в данном случае США и Украины). Так как БигМак стоит в Украине на 58,1%, с учетом разницы в ВВП на душу населения он должен быть на 41,8% дешевле.

То есть в таком случае гривня недооценена на 28,1% (в прошлом году – 29%).

Индекс БигМака з учетом ВВП на душу населения The Economist

Без корректировки только две валюты оказались переоцененными: швейцарский франк и норвежская крона. Шведская крона покинула этот список и присоединилась к недооцененным валютам – хоть и ненамного.

Наиболее недооцененной валютой стал российский рубль. Сразу за ним – турецкая лира, после которой с большим отрывом находится индонезийская рупия.

Журнал The Economist публикует Индекс Бигмака ежегодно с 1986 года. Индекс основан на теории паритета покупательной способности. В основе исследования лежит стоимость бургера Биг Мак в McDonalds в разных странах мира со стоимостью этого же бургера в США.

В издании утверждают, что Индекс Бигмака показывает отдаленную перспективу изменения стоимости валют в среднем на следующие десять лет.

Напомним:

По данным ежегодного индекса БигМака от издания The Economist, украинская гривня на 61% недооценена против доллара.

Экономическая правда