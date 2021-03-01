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За 2020 год количество долгов за коммуналку выросло на 50% – Опендатабот

Понедельник, 1 марта 2021, 10:20
 

В 2020 году было открыто 342 232 производств относительно украинцев, которые не оплатили коммунальные услуги - это на 50% больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что большинство из топа коммунальщиков, стягивающиъ деньги, - учреждения, которые поставляют отопление.

 

В частности, в топе коммунальных предприятий, которым должны украинцы:  КП "Харьковводоканал" (12 378 долгов), КП "Жилкомсервис" (11 976 долгов) и ПОКВПТГ "Полтаваоблэнерго" (9 595 долгов).

"Человек признается должником по оплате коммунальных в судебном порядке, по коммунальным предусмотрено упрощенное производство. Если должник не выполняет приговор суда, он попадает в реестр должников. Это стандартная процедура, которую используют любые взыскатели: коммунальные учреждения, банки, коллекторы", - пояснили в Опендатабот.

"Человеку, который попал в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять его имущество, а также ограничить выезд за границу. Однако коммунальные предприятия могут прекратить предоставление услуг должникам еще в досудебном порядке", - прокомментировала адвокат Наталья Гнатуш.

Экономическая правда

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комуслуги долги

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