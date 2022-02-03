Хакерам заплатили 50 тысяч за попытки взломать "Дія"
В ходе второго багбаунта платформы "Дія" участникам не удалось выявить никаких критических уязвимостей, четырем хакерам выплатили награду.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Он рассказал, что за полгода в тестировании приняло участие 329 хакеров. Из них 36 человек подали 66 заявок о возможных уязвимостях.
Для проведения багбаунти, напомнил Федоров, Минцифра создала отдельную среду программы Действие, не связанное с банками, коммерческими партнерами и госреестрами.
Среди заявок, 42 были отклонены из-за несоответствия требованиям багбаунти, 10 заявок были информационными, еще 7 – оказались дубликатами.
Таким образом, всего 7 заявок отвечали критериям. В результате 4 хакера получили суммарное вознаграждение в размере 1900 долларов, или около 53 тысяч грн. Еще 3 заявки были информационными и вознаграждения не получили.
Напоминаем:
Министерство цифровой трансформации объявило о начале второго этапа багбаунти приложения "Дія" с призовым фондом в миллион гривен, говорят, что на первом этапе уязвимостей безопасности не нашли.
27 июля начнется второй этап багбаунти приложения "Дія", Министерство цифровой трансформации устраивает его при поддержке USAID.
Экономическая правда
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