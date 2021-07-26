Зламати "Дію" за мільйон: Мінцифри назвало дату нового баґбаунті

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27 липня розпочнеться другий етап баґбаунті застосунку "Дії", Міністерство цифрової трансформації влаштовує його за підтримки USAID.

Про це Мінцифри повідомило у Telegram.

"Це челендж для "етичних хакерів" зі всього світу на пошук вразливостей у нашому застосунку", – пишуть у відомстві.

Участь відкрита для всіх незалежно від досвіду та кваліфікації. Призовий фонд становить 1 мільйон гривень.

Нагадуємо:

Це вже другий етап баґбаунті – перший проводився у грудні торік. Тоді у Мінцифри казали, що другий етап триватиме довше і надасть можливість кожному фахівцю з кібербезпеки спробувати свої сили в тестуванні Дії на вразливості.

Міністерство цифрової трансформації планує провести багбаунті для хакерів з усього світу, а за знайдені вразливості заплатить до мільйона гривень.

Економічна правда