Рыночная стоимость Ford впервые превысила 100 миллиардов долларов

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Рыночная капитализация автопроизводителя Ford впервые превысила 100 млрд долларов – в четверг акции компании достигли максимальной за 20 лет цены в 25,87 долл за акцию.

Об этом сообщает CNBC.

"Акции компании подскочили в четверг на 5,7% до 25,87 долл, достигнув еще одного максимума за последние 20 лет, прежде чем закрыться на уровне 25,02 долл за акцию.

На закрытии торгов рыночная стоимость упала до 99,99 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, этот успех был вызван планами Ford увеличить производство электромобилей, включая кроссовер Mustang Mach-E и будущую электроверсию своего бестселлера, пикапа F-150, который должен выйти весной.

CNBC добавляет, что наращивание производства EV-автомобилей – часть плана преобразований в Ford, который инициировал гендиректор компании Джим Фарли (он возглавил компанию в октябре 2020 года).

При этом, с капитализацией свыше 100 млрд долл Ford опередил General Motors (90 млрд долл) и Rivian (75 млрд долл).

В то же время компания отстает от Tesla (более 1 трлн долл), Toyota (346 млрд долл) и Volkswagen (121 млрд долл).

По оценкам, которые собрала FactSet у 22 аналитиков Уолл-стрит, целевая цена акций автогиганта – 21,83 долл за акцию.

"Привлекательность фондового рынка для истории Ford EV продолжает удивлять нас", – говорит аналитик Morgan Stanley Адама Джонаса.

"Целевая цена Morgan Stanley для Ford составляет 12 долл за акцию, сам Джонас оценивает автопроизводителя в 25 долл за бумагу", - пишет издание.

По словам аналитика, переоценка акций Ford привела к изменению стратегии компании.

В то же время Джонас предупредил, что риски, с которыми сталкивается Ford, и его сектор "растут быстрее возможностей".

Среди рисков аналитик назвал исторически циклический характер автомобильной промышленности, проблемы с расширением выпуска электромобилей и выход на рынок конкурирующих компаний.

Экономическая правда