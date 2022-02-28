В Европе выключают русские каналы и включают украинского единого вещателя

Международные и локальные провайдеры отключают российские новостные телеканалы, при этом включили в эфир украинский марафон "единых новостей".

Об этом сообщила пресс-служба 1+1 media.

Ранее Минкульт и украинские медийные группы призвали международных телевизионных провайдеров отключить российские новостные каналы. По запросу уже откликнулось более 20 локальных провайдеров из Польши, Австралии, Словакии, Чехии, Канады, Эстонии, Литвы, Латвии, Болгарии, Германии, а также представители международных корпораций.

С 26 февраля они начали отключать пропагандистские каналы на спутнике, в кабельных сетях, OTT-платформах и других ресурсах. В то же время многие провайдеры на своих частотах запустили маратон "Единые новости" – консолидированный эфир украинских телеканалов, говорящих о войне и агрессии РФ.

"На сегодняшний день более 20 компаний, имеющих колоссальную аудиторию, отказались от трансляции российских ТВ-каналов. Со многими мы еще в переговорах и уверены, что результат будет положительным. Война ведется на нескольких фронтах и мы готовы наносить невосполнимые потери на информационном", – комментируют в 1+1 media.

Напоминаем:

Министерство культуры и украинские медийные группы призывают международных телевизионных провайдеров отключить российские новостные каналы.