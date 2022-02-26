УЄФА хоче розірвати партнерство з "Газпромом"

Союз європейських футбольних асоціацій шукає варіанти припинення свого давнього партнерства із російським "Газпромом" після вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Про це повідомляє Financial Times.

Керівний орган європейського футболу звернувся за юридичною консультацією щодо розірвання контракту, за словами людини, знайомої із ситуацією.

Голосування за розірвання контракту не проводилося на екстреній нараді, скликаній у п'ятницю президентом УЄФА Олександром Чеферіном, хоча УЄФА має намір провести майбутні зустрічі для обговорення партнерства.

За словами джерела, логотип "Газпрому" більше не відображатиметься, коли наступного місяця відновляться матчі Ліги чемпіонів. Партнерство "Газпрому" з УЄФА розпочалося у 2012 році.

За оцінкою дослідницької групи SportBusiness Sponsorship, угода приносила УЄФА близько 40 млн. євро за сезон з 2018 по 2021 рік. "Газпром" від коментарів відмовився.

Раніше УЄФА перенесла фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа після втручання президента Франції Еммануеля Макрона. Він підтвердив, що стадіон "Стад де Франс" у Парижі тепер прийматиме захід 28 травня.

Також у п'ятницю "Манчестер Юнайтед" припинив партнерство з російською авіакомпанією "Аерофлот".

Німецький футбольний клуб FC Schalke 04 заявив у четвер, що прибере логотип "Газпрому" зі своїх футболок.

Формула-1, гоночна серія, що належить американській групі Liberty Media, у п'ятницю скасувала майбутню гонку в Росії, заявивши, що "неможливо провести Гран-прі Росії за нинішніх обставин".