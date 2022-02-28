"Упала через пять минут": украинцы положили сайт Мосбиржи
Понедельник, 28 февраля 2022, 11:13
IТ-армия Украины через пять минут вывела из строя сайт Московской биржи.
Об этом она сообщила в Telegram.
Ранее айтbiybrb "положили" десятки белорусских сайтов, включая правительственные порталы и пропагандистские медиа.
Напоминаем:
Украинские киберспециалисты вывели из строя работу официальных сайтов Нацбанка Беларуси и Мининформполитики, не работают десятки других стратегических сайтов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua