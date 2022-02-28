Все разделы
Укр / Рус

"Упала через пять минут": украинцы положили сайт Мосбиржи

Понедельник, 28 февраля 2022, 11:13

IТ-армия Украины через пять минут вывела из строя сайт Московской биржи.

Об этом она сообщила в Telegram.

Ранее айтbiybrb "положили" десятки белорусских сайтов, включая правительственные порталы и пропагандистские медиа.

Напоминаем:

Украинские киберспециалисты вывели из строя работу официальных сайтов Нацбанка Беларуси и Мининформполитики, не работают десятки других стратегических сайтов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Россия IT

powered by lun.ua
Материалы по теме
Великобритания вводит санкции против центробанка РФ 28 февраля 2022, 10:50
Российский центробанк повысил учетную ставку до 20% 28 февраля 2022, 08:53
Враги сожгли в Гостомеле самый большой в мире самолет "Мрия" 27 февраля 2022, 16:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте