Українці "поклали" сайти Нацбанку Білорусі та Мінінформполітики
Неділя, 27 лютого 2022, 14:30
Українські кіберфахівці вивели з ладу роботу офіційних сайтів Нацбанку Білорусі та Мінінформполітики, не працюють десятки інших стратегічних сайтів.
Про це повідомляє ІТ Армія України.
Крім того, ЕП перевірила сайт Міноборони Білорусі та портал самопроголошеного очільника країни Лукашенка – вони також не працюють.
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