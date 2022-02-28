Аэрофлот отменяет все рейсы в Европу
Понедельник, 28 февраля 2022, 00:03
Российская авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает с 28 февраля рейсы в Европу.
Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс.
Решение принято в связи с "ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями".
Напоминаем:
Евросоюз полностью закрывает авиапространство для России: запрещают самолеты российских компаний и зарегистрированные или контролируемые в РФ.
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