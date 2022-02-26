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Азербайджан допоможе Україні з нафтою та пальним – Зеленський

Субота, 26 лютого 2022, 20:04

Азербайджан зможе допомогти Україні щодо низьких запасів нафти та нафтопродуктів.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму зверненні.

"Добрий друг України, Ільхам Алієв, президент Азербайджану, з яким я проговорив, що нашій країні не вистачає нафти, не вистачає нафтопродуктів, і все не просто. Але тепер – все буде", – розповів він.

Зеленський зауважив, що вони з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом запропонували організувати перемовини з Росією. "Це можна тільки привітати", – прокоментував Зеленський.

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нафта Азербайджан

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