Азербайджан допоможе Україні з нафтою та пальним – Зеленський
Субота, 26 лютого 2022, 20:04
Азербайджан зможе допомогти Україні щодо низьких запасів нафти та нафтопродуктів.
Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму зверненні.
"Добрий друг України, Ільхам Алієв, президент Азербайджану, з яким я проговорив, що нашій країні не вистачає нафти, не вистачає нафтопродуктів, і все не просто. Але тепер – все буде", – розповів він.
Зеленський зауважив, що вони з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом запропонували організувати перемовини з Росією. "Це можна тільки привітати", – прокоментував Зеленський.
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