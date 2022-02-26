Азербайджан допоможе Україні з нафтою та пальним – Зеленський

Азербайджан зможе допомогти Україні щодо низьких запасів нафти та нафтопродуктів.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму зверненні.

"Добрий друг України, Ільхам Алієв, президент Азербайджану, з яким я проговорив, що нашій країні не вистачає нафти, не вистачає нафтопродуктів, і все не просто. Але тепер – все буде", – розповів він.

Зеленський зауважив, що вони з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом запропонували організувати перемовини з Росією. "Це можна тільки привітати", – прокоментував Зеленський.