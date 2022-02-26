США рассматривают санкции на Центробанк России – это ударит по резервам в 600 миллиардов долларов

Соединенные Штаты могут наложить санкции на Банк России, что ударит по большой части международных резервов в 643 млрд долларов, которые РФ нарастила перед вторжением в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Администрации Байдена.

Окончательное решение не принято, но Байден в срочном порядке рассматривает все возможные меры, чтобы остановить войну. Соединенные Штаты планируют действовать скоординированно с союзниками по всей Европе для максимального влияния.

Пока неясно, насколько далеко зашли дискуссии о санкциях на Центробанк, однако рассматривать такую возможность начали еще в конце января. Хотя Россия уменьшает свою зависимость от иностранных валют, 16,4% резервов страна хранит в долларах, а доля евро в год выросла на 32,2% на июнь прошлого года.

По словам Тима Эша, стратега Bluebay Asset Management в Лондоне, этот шаг был бы разрушительным для России. Хотя такое решение было бы беспрецедентным для экономики размером с российскую, США ранее вводили санкции против центральных банков стран – например, Ирана или Венесуэлы или Северной Кореи также попал в черный список.

Утрата доступа к средствам за границей может заблокировать российский центральный банк в попытках поддержать рубль на валютном рынке продажей валюты – впервые с 2014 года. Россия также сохраняла 22% своих резервов в золоте, большинство которых хранится внутри страны и находится вне зоны действия западных санкций, тогда как около 13% резервов центробанка были в юанях.

Министерство финансов также введет полную блокировку поддерживаемого Кремлем Российского фонда прямых инвестиций. Цель фонда "привлечь капитал в российскую экономику в секторах с высоким темпом роста. Это отражает его возможность привлекать капитал.

Напоминаем:

Премьер Британии Борис Джонсон объявил новые санкции против РФ и Беларуси, которые, в частности, полностью уберут российские банки из британской финансовой системы.

С учетом того, заявил Джонсон, что половина торговли России проходит в долларах и фунтах, такие санкции мощно ударят по российской экономике. Он заявил, что США планируют вводить схожие санкции.