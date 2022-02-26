Украина просит заблокировать некоторые росСМИ в Youtube, отключить россиянам Netflix и Facebook

Вице-премьер-министр Михаил Федоров обратился к платформе YouTube по блокированию пропагандистских российских СМИ, а также к Meta – по блокированию Facebook и Instagram.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Федоров обратился к Youtube с просьбой заблокировать пропагандистские российские СМИ, которые "называют нас нациками и наркоманами, врут и пропагандируют войну".

Также он обратился к Meta по поводу блокировки Facebook и Instagram и к Netflix – по поводу блокировки сервиса в РФ.

Министр отмечает, что целью таких действий является достучаться до молодежи и проактивного населения. По словам Федорова, Россия уже наблюдает за проблемами с доступом к ApplePay.

Напоминаем:

В результате мер, активированных против России за войну в Украине, россияне не смогут рассчитываться банковскими карточками подсанкционных банков в странах-союзницах Украины.

Также карты попавших под санкции российских банков не будут работать с Apple Pay и Google Pay. Их не будут принимать в странах, объявивших санкции – это будет касаться и онлайн-покупок.