Украина просит заблокировать некоторые росСМИ в Youtube, отключить россиянам Netflix и Facebook
Вице-премьер-министр Михаил Федоров обратился к платформе YouTube по блокированию пропагандистских российских СМИ, а также к Meta – по блокированию Facebook и Instagram.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
Федоров обратился к Youtube с просьбой заблокировать пропагандистские российские СМИ, которые "называют нас нациками и наркоманами, врут и пропагандируют войну".
Также он обратился к Meta по поводу блокировки Facebook и Instagram и к Netflix – по поводу блокировки сервиса в РФ.
Министр отмечает, что целью таких действий является достучаться до молодежи и проактивного населения. По словам Федорова, Россия уже наблюдает за проблемами с доступом к ApplePay.
Напоминаем:
В результате мер, активированных против России за войну в Украине, россияне не смогут рассчитываться банковскими карточками подсанкционных банков в странах-союзницах Украины.
Также карты попавших под санкции российских банков не будут работать с Apple Pay и Google Pay. Их не будут принимать в странах, объявивших санкции – это будет касаться и онлайн-покупок.
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