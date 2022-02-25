Санкції заблокували росіянам розрахунки за кордоном
П'ятниця, 25 лютого 2022, 13:51
Внаслідок заходів, які були активовані проти Росії за війну в Україні, росіяни не зможуть розраховуватися банківськими картками підсанкційних банків у країнах-союзницях України.
Про це повідомив Центробанк РФ, пише BBC Росія.
Також картки потрапивших під санкції російських банків не працюватимуть з Apple Pay та Google Pay. Їх не будуть приймати в країнах, що оголосили санкції – це стосуватиметься й онлайн-покупок.
Йдеться про картки групи ВТБ, Совкомбанка, Новікомбанка, Промсвязьбанка та банка "Откритіє".
Всередині країни-агресора картки працюватимуть.
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