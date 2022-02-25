Чехия закрывает небо для российских авиакомпаний и запускает поезда для украинцев

Чехия с полуночи запретит работу всех российских авиаперевозчиков на своей территории. Также страна вместе с Польшей предоставляет поезда для украинцев.

Об этом заявил министр транспорта Чехии Мартин Купка.

Ограничения будут касаться маршрутов, летящих во внутренние аэропорты Чехии.

"Это будут линии, соединяющие Прагу и Москву, Прагу и Санкт-Петербург", – сказал министр.

Чешское правительство приняло меры в сотрудничестве с Польшей.

Кроме этого, чешская железная дорога вместе с польской предоставляют поезда для украинцев, которые хотят добраться из Чехии в Украину или обратно.

Пересадка будет в польском Перемышле, а проезд – бесплатным.

Сообщалось, что вскоре Польша закроет свое воздушное пространство для российских самолетов.

Экономическая правда