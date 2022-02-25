Против украинцев началась фишинговая атака, врагу нужны данные – Госспецсвязи

Украинцы получают на электронные ящики листы с файлами, которые могут предоставлять врагу доступ к данным из электронных устройств.

Об этом сообщила Госспецсвязи.

"Против украинцев началась фишинговая атака! На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера", – сообщили в службе.

Не исключена рассылка подобных сообщений в мессенджеры – это делается, чтобы получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.

Госспецсвязи призывает ни в коем случае не открывать содержание таких писем и сообщений.