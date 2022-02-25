Против украинцев началась фишинговая атака, врагу нужны данные – Госспецсвязи
Пятница, 25 февраля 2022, 09:15
Украинцы получают на электронные ящики листы с файлами, которые могут предоставлять врагу доступ к данным из электронных устройств.
Об этом сообщила Госспецсвязи.
"Против украинцев началась фишинговая атака! На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера", – сообщили в службе.
Не исключена рассылка подобных сообщений в мессенджеры – это делается, чтобы получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.
Госспецсвязи призывает ни в коем случае не открывать содержание таких писем и сообщений.
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