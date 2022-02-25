В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
На значительной части пунктов наблюдения в зоне отчуждения зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
Соответствующее превышение отображает Автоматизированная система радиационного контроля зоны отчуждения, доступная в режиме онлайн.
"В результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно", - отметили в ВРУ.
Напоминаем:
В четверг Украина потеряла контроль над Чернобыльской АЭС. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно.
В Офисе президента считают, что это "одна из самых серьезных угроз Европе сегодня", поскольку российские войска могут готовить провокации на ЧАЭС, или "воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, самые опасные". объекты".
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