Ворог захопив ЧАЕС

Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП

Пряма мова Подоляка: "Після жорстокого бою наш контроль над чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий".

Деталі: За його словами, після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямі "неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці".

В Офісі президента вважають, що це "одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні", оскільки російські війська можуть готувати провокації на ЧАЕС, або "скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці безумовно найнебезпечніші об'єкти".

Українська правда