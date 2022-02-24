Мировые рынки отреагировали на начало войны в Украине падением

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Ключевые американские фондовые рынки отреагировали падением на начало полномасштабного вторжения российских военных в Украину.

По данным Barron's, индекс Dow Jones упал на 700 пунктов или на 2,1%. Капитализация топ-500 американских компаний тоже снизилась на 2,1%. Индекс Nasdaq свалился на 2,6%.

Европейские фондовые индексы тоже снижаются. European Stoxx 600 снизился на 2,7%. Ключевой фондовый индекс Японии Nikkei потерял 1,8%.

Относительно криптовалют, биткойн снизился примерно до 35 000 долларов на фоне избегания рисков инвесторами. Второй по величине токен Ether также понес значительные потери.

Растет также спрос на активы-хранилища. Золото утром 24 февраля выросли на 1,8% - до 1945 долларов за тройскую унцию. Курс Bitcoin за последние 24 часа упал уже на 8,36% до 34,32 тыс. долларов.

Между тем, российские компании на Лондонской бирже потеряли уже 60-70% капитализации, торги на российских биржах приостановили.