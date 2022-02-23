Дія.City получила первые 100 заявок на резидентство.

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На резидентство в специальном режиме для ІТ-компаний "Дія.City" уже подали 100 заявок, из которых 77 было согласовано.

Об этом Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.

Среди новых резидентов специального правового и налогового пространства есть следующие компании:

Checkbox – программный PPO для бизнеса, полностью заменяющий кассовый аппарат.

GameLoft — международный производитель и издатель видеоигр, работающий с 1999 года и имеющий офисы более чем в 30 странах мира.

ТМСофт — компания, создающая с 1997 года программное обеспечение в области автоматизации грузовых перевозок железнодорожным транспортом.

Ранее в спецрежим присоединились также Reface, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, Samsung, Genesis, Softserve и Rozetka.

Полный список первых резидентов – по ссылке.

Напоминаем:

Ранее ІТ-компании, ставшие резидентами Дія.Сity, создали свое Объединение, чтобы отстаивать права участников спецрежима.

Статус правового и налогового пространства Действие получили 55 украинских и международных IT-компаний.

С 8 февраля в Украине начал работать специальный правовой режим "Дія.City", разработанный для развития IT-отрасли.

Проект закона Дія.City вызвал немало дискуссий между представителями ІТ-отрасли. ЭП подробно рассказывала об этом в статье: ІТ-индустрию переведут на спецрежим: что в новой версии "Действие City" и как это может изменить рынок