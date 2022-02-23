На безопасность и оборону хотят выделить более 20 миллиардов: куда направят

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Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал законопроект, которым предлагается выделить 23 миллиарда гривень на безопасность и оборону, а также выделит 3 миллиарда гривен на обслуживание госдолга.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, а также член бюджетного комитета ВРУ Алексей Гончаренко.

Комитет разработал доработанный законопроект №7012-д, который в среду был зарегистрирован в Раде. Согласно изменениям в бюджет, опубликованные Железняком, расходы и доходы госбюджета увеличиваются на 26,5 млрд грн.

Из этой суммы 23 млрд грн будет выделено по направлению безопасности и обороны. А именно дополнительные 16 млрд грн получит Министерство обороны, 6 млрд грн – Министерство внутренних дел, 0,6 млрд грн – Главное управление разведки.

Также 0,5 млрд. грн. хотят выделить на водоснабжение в Донецкой области, 0,2 млрд. грн. – Донецкой и Луганской областям на устранение последствий эскалации.

Кроме того, Министерству финансов выделяют дополнительные 3,1 млрд. грн. на обслуживание государственного долга.

Расходы обеспечены перевыполнением доходов бюджета по статье сборов налога на добавленную стоимость с товаров, ввезенных в Украину. Также в бюджет входит грант от Евросоюза в 90 млн. евро.

Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства в среду отметил, что благодаря изменениям в бюджет будет увеличена зарплата военным, расходы на территориальную оборону, программы развития и разработки современного вооружения.

Вчера состоялась встреча Президента Украины с руководителями парламентских фракций и групп. Договорились, что уже сегодня завтра Верховная Рада примет соответствующие законопроекты", – сообщил премьер.

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Совет национальной безопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.