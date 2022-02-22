Все разделы
Укр / Рус

США запретили инвестиции, торговлю и финансирование ОРДЛО

Вторник, 22 февраля 2022, 09:00
 
ALEXEY NIKOLSKY/Sputnik/AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: Белый дом

Детали: Санкциями запрещены новые инвестиции и финансовая деятельность представителей США на территории ОРДЛО, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий из этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в ОРДЛО.

В указе говорится, что признание Россией ОРДЛО противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям и "создает дополнительную угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и тем самым представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Что предшествовало: Ранее в Белом доме анонсировали, что президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении санкций против всех причастных к деятельности незаконных формирований на оккупированной территории Украины – так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В пресс-службе пояснили, что эти санкции не являются частью и не касаются того пакета строгих экономических мер, которые США совместно с союзниками и партнерами запланировали ввести против России в случае широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

санкции США РФ Донецк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Пакет санкций ЕС в случае вторжения включает "Северный поток-2" – канцлер Австрии 21 февраля 2022, 19:50
США разорвут связи с крупнейшими российскими банками в случае вторжения в Украину – медиа 21 февраля 2022, 10:15
Подсанкционных аграриев лишили господдержки 9 февраля 2022, 16:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте