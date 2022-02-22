Луганскую ТЭС снова отключили из-за обстрелов

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Луганскую теплоэлектростанцию обстреляли, в результате чего загорелся трансформатор связи.

Об этом сообщает ДТЭК Луганская ТЭС.

Трансформатор был поврежден в 12:30 во вторник. Работники станции не пострадали.

В результате обстрела теплоэлектростанция не может обеспечивать минимальную нагрузку, поэтому Луганская ТЭС временно прекратила генерацию электроэнергии.

ЛуТЭС является основным источником тепло- и электроэнергии в области.

Возобновление работы возможно при прекращении огня, отметили в ДТЭК. Это позволит энергетикам и работникам сетей провести ремонтные работы и обеспечить оборудование для дальнейшей работы станции после стабилизации ситуации в регионе.

Напоминаем:

В городе Счастье в Луганской области после обстрелов возобновили электроснабжение утром во вторник. В результате обстрелов город был обесточен, от сети отключена Луганская ТЭС.

С утра субботу российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".

18 февраля русские войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.