Луганскую ТЭС снова отключили из-за обстрелов
Луганскую теплоэлектростанцию обстреляли, в результате чего загорелся трансформатор связи.
Об этом сообщает ДТЭК Луганская ТЭС.
Трансформатор был поврежден в 12:30 во вторник. Работники станции не пострадали.
В результате обстрела теплоэлектростанция не может обеспечивать минимальную нагрузку, поэтому Луганская ТЭС временно прекратила генерацию электроэнергии.
ЛуТЭС является основным источником тепло- и электроэнергии в области.
Возобновление работы возможно при прекращении огня, отметили в ДТЭК. Это позволит энергетикам и работникам сетей провести ремонтные работы и обеспечить оборудование для дальнейшей работы станции после стабилизации ситуации в регионе.
Напоминаем:
В городе Счастье в Луганской области после обстрелов возобновили электроснабжение утром во вторник. В результате обстрелов город был обесточен, от сети отключена Луганская ТЭС.
С утра субботу российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".
18 февраля русские войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua