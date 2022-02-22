Российский рынок акций обвалился на 5% за минуту после открытия

ведомости

Рынок акций РФ на старте утренней сессии 22 февраля за минуту торгов снизился на 5,44% из-за незаконного "признания независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и возрастания санкционных рисков.

Об этом говорится в данных биржи на официальном сайте.

Через минуту после открытия торгов индекс МосБиржи составил 2871,7 пункта (-5,44%); цены большинства "голубых фишек" демонстрируют негативную динамику в пределах 9,5%.

По состоянию на 9:15 по киевскому времени падение по сравнению с показателями на закрытии торгов 21 февраля усилилось до 8,8%.

Подешевели акции "Магнита" (-9,5%), "Газпрома" (-9,2%), "МТС" (-9%), "Сургутнефтегаза" (-7,4%), "Татнефти" (-7,2%), Сбербанка (-6%), "ЛУКОЙЛа" (-5,2%), "Русала" (-4,4%), ВТБ (-4,1%), "Яндекса" (-3,6%), "Аэрофлота" (-2,6%).

Напоминаем:

Акции российских компаний 21 февраля упали рекордно за более чем год.

Общее падение рынка акций с начала месяца составило 20,2%.

Экономическая правда