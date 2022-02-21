Котировки евробондов Украины опустились до новых минимумов

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На фоне обстрелов российской стороной оккупированных территорий на востоке Украины и перспектив признания РФ "Л/ДНР" цены долларовых еврооблигаций снова упали.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Bloomberg.

Отмечается, что это падение сильнее всего коснулось среднесрочных (примерно на 3%) и долгосрочных (на 4%) бумаг.

По данным Bloomberg к 18:00, доходность к погашению кратчайших бумаг с погашением в сентябре этого года повысилась до 24,4% против 21,3% на конец прошлой недели.

В то же время бумаги с погашением в 2023-2024 годах котировались с доходностью 16,9-18% по сравнению с 15,2-15,8% в пятницу.

При этом, ставка по еврооблигациям с погашением в 2025 году увеличилась до 14,9%, в 2026 – до 13,5%, это на 0,9 п.п. высшее значение на конец прошлой недели.

"Доходность еврооблигаций с погашением в 2027-2029 годах выросла в понедельник на 0,7-0,8 п. п. - до 12,6-12,2%, а "длиннейших" долларовых бумаг с погашением в 2032-2033 годах - на 0,6 п. п., до 11,6-11,5% годовых", - говорится в сообщении.

Также подешевели ВВП-варанты Украины – на 5,6%, до 62,9% от номинала.

Напомним:

После сообщений об отмене авиаперевозок и вывозе посольствами ряда стран своих граждан из Украины из-за риска эскалации, украинские активы упали.

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Экономическая правда