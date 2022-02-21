Российские рынки и рубль стремительно обвалились: отреагировали на эскалацию

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Акции российских компаний в понедельник упали в рекорд за более чем год из-за обстрелов российской стороной оккупированных территорий на востоке Украины.

Об этом известно из данных Investing, Financial Times.

На русском рынке основными индексами являются РТС и индекс Мосбиржи.

Первый 21 февраля упал на 13,2% до 1 207,5 пункта – самое низкое значение с ноября 2020 года. Индекс Мосбиржи обвалился на 10,5% до 3036,9 пункта, что в последний раз наблюдалось также в ноябре в позапрошлом году.

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Акции российской Роснефти, ведущего производителя нефти в стране, обвалились почти на 20%, с начала года компания потеряла уже 30% своей стоимости. Акции Газпрома также подверглись падению, однако лишь на 16%. Также среди компаний, лишившихся более 15% стоимости акций – продовольственная группа Магнит и банк ВТБ.

Investing

Падает также и рубль – курс к доллару упал на 2,4% до 79,14 рубля, а к евро – на 2,6% до 89,8 рубля.

Инвесторы массово распродают российские активы из-за эскалации со стороны РФ на востоке Украины. В понедельник агрессор распространил ничем не подтвержденное сообщение о том, что якобы две украинские боевые машины пехоты въехали на территорию РФ и были подбиты.

Кроме того, на фоне продолжающихся уже несколько дней обстрелов на востоке Украины. Члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание независимости оккупированных агрессором ОРДО и ОРЛО, а президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

В случае дальнейшей эскалации страны ЕС, США и другие союзники активируют разработанные пакеты акций, которые, по меньшей мере, отрежут РФ от западных рынков капитала.

Напоминаем:

Европейская комиссия разработала крепкий и всеобъемлющий пакет санкций вместе с США, Великобританией и Канадой на случай вторжения России в Украину.

Британия подготовила пакет санкций в случае, если Россия прибегнет к широкомасштабному наступлению и готова отрезать агрессора от своих финансовых рынков.