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Захід обмежить доступ РФ до фінансових ринків у випадку вторгнення - президентка Єврокомісії

Субота, 19 лютого 2022, 13:55
 
getty images

Європейська комісія розробила міцний і всеохоплюючий пакет санкцій разом із США, Великою Британією та Канадою на випадок вторгнення Росії в Україну.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дискусії на Мюнхенський безпековій конференції, пише "Європейська правда".

"Він включає фінансові санкції – у випадку нападу ми обмежимо доступ Росії до фінансових ринків і встановимо експортний контроль, який зупинить можливість Росії модернізувати свою економіку. Ми маємо чимало високотехнологічних товарів, в яких ми домінуємо і які Росія не може замінити", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС також посилює свої можливості відбивати кібератаки, а також готується до можливого напливу біженців у випадку конфлікту.

Раніше в ЄС заявили, що готовий запровадити жорсткий пакет санкцій проти Росії як тільки буде потрібно.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

Дивіться також: Сценарії агресії РФ: реальність загрози, варіанти нападу, тиск на Україну. 

Європейська правда

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ЄС РФ

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