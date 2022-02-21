Крупнейшая криптобиржа мира Binance приостанавливает работу в Израиле: причины

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Крупнейшая криптобиржа мира Binance временно прекратила работу в Израиле по требованию регулятора.

Об этом пишет Coimdesk со ссылкой на местное издание Globes.

Отмечается, что Управление рынков капитала Израиля – регулятор, ответственный за лицензирование криптобирж – попросило Binance уточнить характер своей деятельности и проверяет лицензии.

"После вмешательства Управление рынков капитала Binance на этом этапе прекратило маркетинг для израильтян, и все действия, направленные на Израиль, пока не будут рассмотрены вопросы лицензирования", - говорится в сообщении.

"Binance находится под все большим контролем регуляторов по всему миру.

Компания сталкивается с расследованием со стороны регулятора по ценным бумагам США. В июле 2021 финансовый контроль Великобритании, FCA, предупредил, что Binance не имеет права работать в стране", - напоминает издание.

Напомним:

Комиссия ценных бумаг и бирж США (SEC) проверяет американский филиал криптогиганта Binance, а также двух торговых компаний, связанных с его основателем Чанпеном Чжао.

Агентство Bloomberg впервые оценило состояние основателя и гендиректора криптобиржи Binance Чанпена Чжао в 96 млрд долларов - агентство не учитывает принадлежащие миллиардеру криптоактивы, поэтому эта сумма может быть еще больше.

Экономическая правда