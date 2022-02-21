Гривня немного снизилась к доллару
Понедельник, 21 февраля 2022, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 21 февраля на уровне 28,34 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,20 грн (на 18 февраля – 32,20 гривни).
Напоминаем:
18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.
18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.
Экономическая правда
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