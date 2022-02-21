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Гривня немного снизилась к доллару

Понедельник, 21 февраля 2022, 09:00

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 21 февраля на уровне 28,34 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,20 грн (на 18 февраля – 32,20 гривни).

Напоминаем:

18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.

18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.

Экономическая правда

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