ПУМБ Ахметова договорился о покупке "Идея Банка"

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АО "ПУМБ" достигло договоренности по ключевым условиям приобретения 100% акций "Идея Банка" с польской финансовой группой Getin Holding S.A.

Об этом сообщили в "ПУМБ".

Стороны планируют завершить соглашение до конца 1 квартала 2022 года - после получения необходимых разрешений Национального банка и Антимонопольного комитета.

"Приобретение АО "Идея Банк" способствует построению эффективной и масштабируемой банковской модели с фокусом на развитие розничного бизнеса, а также корпоративного бизнеса в малом и микро-сегменте и полностью соответствует стратегии развития ПУМБ", - добавили в банке.

"Наша цель – синергия наиболее сильных сторон двух банков. С одной стороны, это надежность ПУМБ, подтвержденная результатами стресс-тестирования НБУ, качество сервиса и экспертиза в работе с высокодоходными сегментами рынка.

С другой стороны, высокий уровень компетенции Идея Банка в розничном кредитовании, сформированная ресурсная база, опыт разработки собственной цифровой платформы О.Банк", - заявил председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

После завершения соглашения "Идея Банк" войдет в состав Банковской группы ПАО "ПУМБ" как отдельная юридическая структура без кадровых ротаций и продолжит обслуживать клиентов под брендом "Идея Банк" в обычном режиме.

Процесс интеграции пройдет поэтапно в течение 3-5 лет, добавил Черненко.

Главный акционер банка ПУМБ – ООО "СКМ Финанс" (92,24% акционерного капитала), входит в инвестиционную группу компаний SCM. SCM полностью принадлежит Ринату Ахметову.

Единственным акционером "Идея Банка" является финансовая группа Getin Holding S.A. (Польша). По данным НБУ, на 1 сентября 2021 г. по размеру общих активов (5.6 млрд грн) Идея Банк занимает 16 место среди 71 действующих банков.

Банк обслуживает более 400 тыс частных клиентов.

Напомним:

Ранее Forbes сообщил, что олигарх Ринат Ахметов собирается купить Идея Банк польского Getin Holding, заинтересованность которого подтвердила также принадлежащая ему пресс-служба банка ПУМБ.

Экономическая правда