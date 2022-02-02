Инфляция еврозоны обновила исторический максимум

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Инфляция в странах еврозоны в январе ускорилась до 5,1% в январе по отношению к ценам в прошлом году – это самый высокий показатель за все время наблюдения.

Об этом сообщает Bloomberg, данные Евростата.

Кроме того, что инфляция удерживается дальше на рекордном уровне, она превысила прогнозы экономистов, надеявшихся на устранение роста цен. В декабре инфляция еврозоны составила 5% в годовом исчислении.

Обновленная статистика создает дополнительное давление на Европейский центральный банк и подпитывает ожидания, что оно может повысить учетную ставку раньше, чем ожидалось.

Финансовые рынки теперь допускают повышение ставок ЕЦБ на 10 базисных пунктов раньше – в июле вместо сентября этого года.

Несмотря на ускорение инфляции на фоне дорогостоящих энергоресурсов и логистических проблем, в двух крупнейших экономиках зоны цены, наоборот, замедлились. Речь идет о Германии и Франции.

Базовая инфляция, не учитывающая волатильные статьи корзины типа пищи и энергоносителей, составила 2,3% против 2,6 прошлого месяца.

Такие условия создают поле для скорейшего сворачивания антикризисной программы выкупа активов ЕЦБ, а также подталкивают к усилению монетарной политики вслед за Федрезервом США и Банком Англии.

Напоминаем:

Федеральная резервная система сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, но планирует ее повысить в марте.

Повышение ставок ведущими центробанками уменьшает "аппетит" инвесторов к риску.

Как следствие, инвестиции в развивающиеся страны (к которым относится и Украина), станут дороже, ведь доходность по государственным заимствованиям рассчитывается как ставка по казначейским обязательствам США "плюс" премия за риск.

Экономическая правда