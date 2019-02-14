Суд разорвал договор с застройщиком Совских прудов в Киеве

Столичная прокуратура через суд добилась расторжения договора аренды земли, заключенного с застройщиком Нижнего каскада Совских прудов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Решением Хозяйственного суда Киева в полном объеме удовлетворен иск столичной прокуратуры к ООО "Господарник" в интересах Киевского городского совета о расторжении договора аренды земельного участка площадью более 19 га и возвращении ее территориальной общине.

По результатам судебных слушаний суд согласился с доводами прокурора об использовании обществом земельного участка с нарушениями условий договора и обязал ответчика вернуть земельный участок, стоимость которого составляет более 614 млн гривен, в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования.

Напоминаем:

Управление финансовых расследований Государственной налоговой инспекции в Киеве в данный момент расследует деятельность ООО "Господарник".

Налоговики подозревают, что должностные лица этой компании умышленно уклонились от уплаты налога в особо крупных размерах - на сумму 3,2 млн гривен.

Депутат Киеврады Игорь Баленко указал себя бенефициаром ООО "Господарник" в декларации о доходах за 2018 год.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, эта фирма входит в группу принадлежащих Баленко компаний "Фуршет".

Совские пруды представлены двумя группами: нижними и верхними. Верхние пруды расположены в балках Совская и Проня в исторической местности Проневщина (Соломенский район).

Нижние пруды расположены в балке южнее исторической местности Монтажник (между проспектом Валерия Лобановского и улицей Брожко).

Группа верхних прудов представлена 6 водоемами (площадь 3,8 га), нижних - 11 водоемами (площадь 8 га).

Экономическая правда