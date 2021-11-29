Глава Twitter Дорси уходит с должности

Джек Дорси getty images

CEO Twitter Джек Дорси уходит с поста руководителя компании, его сразу заменит CTO (главный технологический директор) Параг Агравал.

Об этом компания и сам Дорси сообщили в понедельник, пишет CNBC.

45-летний Дорси был одновременно генеральным директором Twitter и Square, компании по цифровым платежам.

В прошлом году из-за этого инвестор Twitter, компания Elliott Management, призвала Дорси уйти с должности главы сервиса микроблогов. Позже компания заявила, что не будет возражать против того, чтобы Дорси возглавлял Twitter при условии, что сервис будет достигать целевых показателей.

Он останется членом совета директоров до истечения его срока на собрании акционеров в 2022 году, сообщили в компании. Главой правления станет Брет Тейлор.

"Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова уйти от своих учредителей", - сказал Дорси в заявлении, но он не предоставил никакой дополнительной информации о том, почему он решил уйти в отставку.

Агравал, занимающий должность технического директора с 2017 года, работает в Twitter более десяти лет. Он отвечал за стратегию, включающую искусственный интеллект и машинное обучение.

Джек Дорси – сооснователь Twitter, был гендиректором до 2008 года.

Он вернулся на этот пост в 2015 году, когда уже бывший генеральный директор Дик Костоло ушел в отставку.

Акции подскочили на 85% после того, как Дорси вступил в должность генерального директора 5 октября 2015 года.

Акции Twitter на открытии торгов в понедельник выросли на 11% к цене закрытия предыдущего торгового дня.

На пике их стоимость достигала 52,27 долл, свидетельствуют данные торгов.

Позже рост котировок замедлился: по состоянию на 18:14 (по Киеву) акции Twitter стоили 49,05 (+4,3%).

Экономическая правда