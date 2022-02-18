Все разделы
Укр / Рус

США третий раз откладывают дефолт, на этот раз – до марта

Пятница, 18 февраля 2022, 12:50

Сенат США третий раз с сентября проголосовал за временные меры, чтобы избежать дефолта – до марта стране нужно определиться с долгосрочным решением.

Об этом сообщает Reuters.

Своими решениями Конгресс и Сенат Штатов разблокировали финансирование правительства до 11 марта. Теперь билль должен подписать президент Джо Байден.

Такой шаг был необходим, ведь Демократы и Республиканцы с прошлого года не пришли к компромиссу относительно долгосрочного решения финансирования бюджета.

Трехнедельная отсрочка даст достаточно времени для того, чтобы финализировать соглашение между партиями, которое позволило бы избежать шатдауна до конца 2022 фискального года.

США уже в третий раз с сентября временно поднимают долговой потолок и продолжают план финансирования на уровне, утвержденном еще бывшим президентом страны Дональдом Трампом.

В случае если за три недели Штаты не справятся с долгосрочными мерами, стране придется либо снова временно поднимать потолок финансирования, либо допустить полную остановку работы правительства.

Долговый потолок – общая сумма средств, которую США может "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и т.д.

Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить уже существующие обязательства.

Напоминаем:

Палата представителей согласовала повышение на 2,5 триллиона долларов долгового потолка, чтобы избежать невыплат по заимствованиям.

В Сенате США поддержали временное повышение долгового потолка до декабря во избежание невозможности выплат по долгам.

Соединенные Штаты 18 октября могут пересечь "долговой потолок", в результате чего страна не сможет производить социальные выплаты и платить по долгам.

Ранее агентство Moody's Analytic оценило влияние дефолта на экономику Штатов. Несостоятельность финансировать соцзатраты и долги будут стоить стране 6 миллионов рабочих мест и 15 триллионов долларов доходов домохозяйств.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

США

powered by lun.ua
Материалы по теме
416 тысяч авто: регулятор США расследует жалобы на проблемы с тормозами в Tesla 17 февраля 2022, 18:45
Биржевой регулятор США ведет расследование в отношении владельца криптобиржи Binance: причина 17 февраля 2022, 11:20
США готовы помочь Украине в расследовании масштабной кибератаки 16 февраля 2022, 10:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте