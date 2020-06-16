ВР прийняла за основу проєкт закону про хмарні послуги: що він передбачає

Верховна Рада прийняла за основу законпроєкт №2655 про хмарні послуги, який, зокрема, передбачає, врегулювання правових відносин щодо обробки та захисту даних при використанні технології хмарних обчислень та наданні хмарних послуг.

Документ підтримали 280 нардепів.

Законопроєкт зареєстрували ще у грудні 2019 року, 16 червня 2020 року профільний комітет повторно подав його на розгляд Ради.

Документом, зокрема, пропонують на законодавчому рівні визначити поняття "хмарних обчислень", "хмарних послуг", "надавача хмарних послуг", "користувача хмарних послуг", "хмарних ресурсів", "центр обробки даних (ЦОД)".

А також - ввести до термінології законодавства визначення та перелік хмарних послуг, способи їх надання і встановити вимоги до надавача хмарних послуг для публічних замовників.

Також пропонують визначити особливості надання та споживання хмарних послуг органами державної влади, органами влади АР Крим та органами місцевого самоврядування.



Автори законпроєкту заявляють, що в разі ухвалення закону очікується економія коштів держбюджету.



"У 2018 р. державний сектор витратив 15,8 млрд грн. Приріст витрат по відношенню до 2017 р. склав 61% (обсяг закупівель в 2017 р був 9,8 млрд грн). Зростання обсягів державних ІТ закупівель за 3 квартали 2019 р. склало + 22% до аналогічного періоду 2018 року і досягло майже 10 млрд грн.

За умови відсутності кардинальних змін щодо структури та динаміки закупівель, сукупні витрати державного сектора на ІТ закупівлі в період 2020-2024 рр. досягнуть 100 млрд грн", - йдеться у пояснювальній записці.

"У разі хоча б часткової реалізації стратегії Cloud First (приблизно 50% потреб в ІТ сфері буде задовольнятися за рахунок хмарних послуг, а не капітальних інвестицій), сукупна економія може досягти 40 млрд грн. за період 2020-2024 рр.", - запевняють автори документу.

Економічна правда