НБУ планирует обновить обязательные нормативы для страховщиков

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Нацбанк планирует обновить обязательные нормативы для страховщиков - в частности, планируется изменение определения запаса платежеспособности и расчета норматива качества активов, стартовало общественное обсуждение.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также предлагают изменить:

подход к включению активов, размещенных в банке, в состав приемлемых активов и учет к приемлемым активам дебиторской задолженности;

ограничение на учет отсроченных аквизиционных расходов;

требования к минимальной величине норматива платежеспособности и достаточности капитала

Кроме этого, планируют:

учитывать субординированный долг в составе фактического запаса платежеспособности при условии получения соответствующего разрешения Национального банка;

конкретизировать требование о соответствии объемов валютных активов объемам страховых резервов, сформированных в соответствующей валюте;

установить порядок включения в сумму приемлемых активов объектов недвижимого имущества в случае их приобретения, дооценки или переоценки.

В регуляторе пояснили, что шаг по обновлению нормативов "направлен на обеспечение надлежащего уровня платежеспособности и ликвидности страховых компаний, снижение уровня риска операций, повышение качества активов и усиление финансовой стабильности на рынке страховых услуг".

"Эти и другие изменения содержатся в обновленном Положении об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качестве активов и рисковости операций страховщика.

Обновленные обязательные нормативы отвечают наилучшему международному опыту регулирования страховой деятельности и реальным требованиям как страховщиков, так и их клиентов", – добавили в НБУ.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются до 10 марта 2022 года.

Экономическая правда