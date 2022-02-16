Гривня окрепла на закрытии торгов

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16 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,15 – 28,17 гривни;

Евро – 31,99 – 32,00 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,00 – 28,28 гривни. Евро покупают за 31,79 гривни, продают за 32,21 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,07 – 28,17 гривни, евро – 31,91 – 32,08 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек, установив его на 16 февраля на уровне 28,24 гривни.

16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,21 – 28,23 гривни.