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Міненерго хоче створити оператора системи накопичення енергії

П'ятниця, 3 вересня 2021, 14:33
 
unsplash

Міністерство енергетики планує ввести на ринок нового оператора, що займатиметься накопиченням електроенергії на ринку, а також заборонити це робити іншим учасникам.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Наразі відомство винесло проєкт закону на громадське обговорення. 

Документ передбачає введення нового учасника ринку електричної енергії – Оператора системи накопичення енергії, та встановлення його прав та обов’язків.

Законопроєкт повинен врегулювати питання ліцензування діяльності з накопичення енергії. Водночас операторові системи передачі та розподілу накопичувати енергію заборонять у разі ухвалення закону.

Також, кажуть у Міненерго, документ уточнить процедуру проведення конкурсів для будівництва нових генеруючих потужностей. 

Документом встановлюються вимоги для використання систем накопичення енергії виробниками електричної енергії – зокрема, з відновлювальних джерел. У Міненерго кажуть, що такі зміни є актуальними з огляду на стрімке зростання частки відновлюваної енергетики в загальному енергобалансі України протягом останніх років.

Для "зелених" виробників накопичення важливо для забезпечення сталості графіку постачання, адже, наприклад, сонячна та вітрова енергетика залежать від погодних умов і розташування. Таким чином, енергія, яка у певний період часу виробляється з надлишком, може зберігатися для подальшого використання.

У відомстві кажуть, що накопичення енергії дозволить підвищити гнучкість об’єднаної енергосистеми України. Такі акумулятори можна використовувати для підтримання частоти та перенесення потужності з періоду її профіциту в періоди її дефіциту. 

Система накопичення надасть енергосистемі необхідну гнучкість для синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E. Також це дозволить посилити спроможність інтеграції нових потужностей з відновлюваних джерел енергії для подальшої декарбонізації української енергетики.

Нагадуємо:

Інтеграція української енергетичної системи з європейською ENTSO-E має відбутися до 2023 року.

Економічна правда

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