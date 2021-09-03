Міненерго хоче створити оператора системи накопичення енергії
Міністерство енергетики планує ввести на ринок нового оператора, що займатиметься накопиченням електроенергії на ринку, а також заборонити це робити іншим учасникам.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Наразі відомство винесло проєкт закону на громадське обговорення.
Документ передбачає введення нового учасника ринку електричної енергії – Оператора системи накопичення енергії, та встановлення його прав та обов’язків.
Законопроєкт повинен врегулювати питання ліцензування діяльності з накопичення енергії. Водночас операторові системи передачі та розподілу накопичувати енергію заборонять у разі ухвалення закону.
Також, кажуть у Міненерго, документ уточнить процедуру проведення конкурсів для будівництва нових генеруючих потужностей.
Документом встановлюються вимоги для використання систем накопичення енергії виробниками електричної енергії – зокрема, з відновлювальних джерел. У Міненерго кажуть, що такі зміни є актуальними з огляду на стрімке зростання частки відновлюваної енергетики в загальному енергобалансі України протягом останніх років.
Для "зелених" виробників накопичення важливо для забезпечення сталості графіку постачання, адже, наприклад, сонячна та вітрова енергетика залежать від погодних умов і розташування. Таким чином, енергія, яка у певний період часу виробляється з надлишком, може зберігатися для подальшого використання.
У відомстві кажуть, що накопичення енергії дозволить підвищити гнучкість об’єднаної енергосистеми України. Такі акумулятори можна використовувати для підтримання частоти та перенесення потужності з періоду її профіциту в періоди її дефіциту.
Система накопичення надасть енергосистемі необхідну гнучкість для синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E. Також це дозволить посилити спроможність інтеграції нових потужностей з відновлюваних джерел енергії для подальшої декарбонізації української енергетики.
Нагадуємо:
Інтеграція української енергетичної системи з європейською ENTSO-E має відбутися до 2023 року.
Економічна правда
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