Курс гривни к доллару снизился на 50 копеек за день

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 51 копейку, установив его на 15 февраля на уровне 28,54 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,33 грн (на 14 февраля – 31,98 гривни).

Напоминаем:

14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,04 – 28,06 гривни.

14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,49 – 28,51 гривни.

Экономическая правда