Все разделы
Укр / Рус

Курс гривни к доллару снизился на 50 копеек за день

Вторник, 15 февраля 2022, 09:00

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 51 копейку, установив его на 15 февраля на уровне 28,54 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,33 грн (на 14 февраля – 31,98 гривни).

Напоминаем:

14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,04 – 28,06 гривни.

14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,49 – 28,51 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 14 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки 14 февраля 2022, 10:57
Курс гривни снова выше 28 за доллар 14 февраля 2022, 09:00
Закрытие торгов: гривня ослабла к доллару и евро 11 февраля 2022, 17:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте