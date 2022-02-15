Курс гривни к доллару снизился на 50 копеек за день
Вторник, 15 февраля 2022, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 51 копейку, установив его на 15 февраля на уровне 28,54 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,33 грн (на 14 февраля – 31,98 гривни).
Напоминаем:
14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,04 – 28,06 гривни.
14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,49 – 28,51 гривни.
Экономическая правда
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