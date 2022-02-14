Суд отменил меры энергорегулятора по стабилизации рынка

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Окружной административный суд г. Киева упразднил два постановления Нацкомиссии по энергетике, которые регулятор ввел для стабилизации цен на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в письме компании-истца "Нью Энерджи Юкрейн" к Оператору рынка, находящемуся в распоряжении ЭП.

Так, суд принял решение остановить действие постановления НКРЭКУ №237 и №238 от 4 февраля 2022 года.

Этими постановлениями регулятор установил минимальное ценовое ограничение (прайс-кэп) на внутрисуточном рынке (ВДР) на уровне 100,5% от цены рынка в сутки вперед (РДН).

Также комиссия вернулась к алгоритму расчета платы за небалансы на уровне 115% цены РДН. А именно при наличии профицита системы в ОЭС администратор расчетов при списании средств за небалансы применяет цену платежа за отрицательный небаланс на уровне 115% цены РДН.

ОАСК своим решением приостановил действие постановлений и отметил, что обеспечение иска подлежит немедленному исполнению независимо от дальнейшего обжалования.

По данным YouControl, компания "Нью Энерджи Юкрейн" основана Виктором Истратовым и, недавно - Владимиром Столяром.

Напоминаем:

Средневзвешенная цена на рынке "на сутки вперед" за неделю упала с 2792 до 2145 грн за МВт-час.

Регулятор заявил, что энергокомпании олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского создали искусственный кризис на рынке электроэнергии, пользуясь властями и монопольным положением.

В то же время Ахметова заявили о "переложении ответственности" за разбалансирование рынка Нацкомиссией.

Впервые за всю историю атомной энергетики Украины "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно.