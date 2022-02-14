Fitch ухудшил прогноз кредитного рейтинга УЗ и семи украинских городов
Кредитное агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци и семи украинских городов после ухудшения суверенного прогноза.
Об этом идет речь в сообщениях на сайте Fitch.
Пересмотр прогнозов обусловлен предварительным изменением прогноза риска дефолта Украины как эмитента ценных бумаг в долгосрочной перспективе.
Кредитный рейтинг УЗ связан с украинским, ведь предприятие полностью принадлежит государству. Также прогнозы ухудшили для семи городов: Харькова, Львова, Николаева, Мариуполя, Киева, Одессы и Днепра.
При этом как для УЗ, так и городов Fitch подтвердил рейтинг на уровне B.
Самостоятельный рейтинг "Укрзалізниці" оценен в B-.
Напоминаем:
Кредитное агентство Fitch вслед за суверенным пересмотрело рейтинг НАК "Нафтогаз" и сменило его с положительного на стабильный.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в валюте с "положительного" на "стабильный", зафиксировав его на уровне "B".
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