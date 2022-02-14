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Fitch ухудшил прогноз кредитного рейтинга УЗ и семи украинских городов

Понедельник, 14 февраля 2022, 10:36 - Дана Гордийчук
 
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Кредитное агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци и семи украинских городов после ухудшения суверенного прогноза.

Об этом идет речь в сообщениях на сайте Fitch.

Пересмотр прогнозов обусловлен предварительным изменением прогноза риска дефолта Украины как эмитента ценных бумаг в долгосрочной перспективе.

Кредитный рейтинг УЗ связан с украинским, ведь предприятие полностью принадлежит государству. Также прогнозы ухудшили для семи городов: Харькова, Львова, Николаева, Мариуполя, Киева, Одессы и Днепра.

При этом как для УЗ, так и городов Fitch подтвердил рейтинг на уровне B.

Самостоятельный рейтинг "Укрзалізниці" оценен в B-.

Напоминаем:

Кредитное агентство Fitch вслед за суверенным пересмотрело рейтинг НАК "Нафтогаз" и сменило его с положительного на стабильный.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в валюте с "положительного" на "стабильный", зафиксировав его на уровне "B".

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