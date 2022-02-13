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ОП: небо над Украиной открыто, большинство авиакомпаний продолжают деятельность

Воскресенье, 13 февраля 2022, 14:39 - Илья Колдомасов
 
ФОТО GETTY IMAGES

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что небо над Украиной открыто, а власти не принимали никаких решений по закрытию воздушного пространства.

Об этом он написал в Facebook.

"EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины. Большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений", - написал он.

По его словам, Украина готова поддержать авиаперевозчиков, а в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения.

Напоминаем:

Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий.

Вероятно, с 14 февраля все украинские авиакомпании не смогут выполнять полеты в воздушном пространстве Украины. Исключение может относиться к российским авиакомпаниям, которые застрахованы в РФ – например, "Азур Эйр Украина", которая является дочерним предприятием российской "Азур Эйр".

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