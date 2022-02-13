Лизингодатель запретил влет в воздушное пространство: самолет SkyUp не пустили в Украину
Из-за требований владельца воздушного судна самолет авиакомпании SkyUp, летевший из Португалии в Украину, был вынужден совершить посадку в Кишиневе. В компании объяснили это "немедленным запретом" от лизингодателя (резидент Ирландии) на влет самолета в воздушное пространство Украины.
Об этом говориться на сайте компании.
"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", - говорится в сообщении.
SkyUp вместе с Посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение пассажиров в Украину.
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Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину.
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