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Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Киев

Суббота, 12 февраля 2022, 18:00

Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину. Следующий рейс, запланированный на сегодняшнюю ночь (12 февраля), также будет отменен.

Об этом пишет местное издание nos.

Обычно KLM летает в Киев два раза в день. Представитель компании не дает советов клиентам, чей рейс отменен. По ее словам, путешественникам следует обращаться за консультацией в Министерство иностранных дел.

Напоминаем:

Посольство Нидерландов в Украине рекомендовало своим гражданам покинуть страну как можно скорее.

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авиа

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