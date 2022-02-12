Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Киев
Суббота, 12 февраля 2022, 18:00
Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину. Следующий рейс, запланированный на сегодняшнюю ночь (12 февраля), также будет отменен.
Об этом пишет местное издание nos.
Обычно KLM летает в Киев два раза в день. Представитель компании не дает советов клиентам, чей рейс отменен. По ее словам, путешественникам следует обращаться за консультацией в Министерство иностранных дел.
Напоминаем:
Посольство Нидерландов в Украине рекомендовало своим гражданам покинуть страну как можно скорее.
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