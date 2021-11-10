Конкурент Tesla залучив під час IPO майже 12 мільярдів доларів
Під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) виробник електромобілів Rivian Automotive Inc. зібрав близько 11,9 млрд дол.
Про це пише Bloomberg.
Це стало найбільшим IPO з часів розміщення Facebook у 2012 році та шостим в історії.
Зазначається, що компанія продала 153 млн акцій.
За даними агентства, акції автовиробника почнуть торгуватися в середу у Нью-Йорку за ціною 78 дол за штуку - це означає оцінку компанії приблизно у 76,4 млрд дол.
Як пише CNBC, така оцінка дозволяє Rivian наблизитись до найбільших гравців автомобільної галузі США - Ford та General Motors, ринкова вартість яких становить 79 млрд і 85 млрд дол відповідно.
У лютому оцінка компанії становила близько 27 млрд дол.
Як пише WSJ, головним конкурентом Rivian залишається компанія Tesla.
"Хоча Rivian знаходиться на набагато більш ранній стадії розвитку, зазнає великих збитків і донедавна не мала доходу, інвесторів явно зацікавив великий потенціал компанії", - пише газета.
Економічна правда
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