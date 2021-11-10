Конкурент Tesla залучив під час IPO майже 12 мільярдів доларів

фото: Rivian Automotive

Під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) виробник електромобілів Rivian Automotive Inc. зібрав близько 11,9 млрд дол.

Про це пише Bloomberg.

Це стало найбільшим IPO з часів розміщення Facebook у 2012 році та шостим в історії.

Зазначається, що компанія продала 153 млн акцій.

За даними агентства, акції автовиробника почнуть торгуватися в середу у Нью-Йорку за ціною 78 дол за штуку - це означає оцінку компанії приблизно у 76,4 млрд дол.

Як пише CNBC, така оцінка дозволяє Rivian наблизитись до найбільших гравців автомобільної галузі США - Ford та General Motors, ринкова вартість яких становить 79 млрд і 85 млрд дол відповідно.

У лютому оцінка компанії становила близько 27 млрд дол.

Як пише WSJ, головним конкурентом Rivian залишається компанія Tesla.

"Хоча Rivian знаходиться на набагато більш ранній стадії розвитку, зазнає великих збитків і донедавна не мала доходу, інвесторів явно зацікавив великий потенціал компанії", - пише газета.

Економічна правда