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Конкурент Tesla залучив під час IPO майже 12 мільярдів доларів

Середа, 10 листопада 2021, 15:55
 
фото: Rivian Automotive

Під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) виробник електромобілів Rivian Automotive Inc. зібрав близько 11,9 млрд дол.

Про це пише Bloomberg.

Це стало найбільшим IPO з часів розміщення Facebook у 2012 році та шостим в історії.

Зазначається, що компанія продала 153 млн акцій.

За даними агентства, акції автовиробника почнуть торгуватися в середу у Нью-Йорку за ціною 78 дол за штуку - це означає оцінку компанії приблизно у 76,4 млрд дол.

Як пише CNBC, така оцінка дозволяє Rivian наблизитись до найбільших гравців автомобільної галузі США - Ford та General Motors, ринкова вартість яких становить 79 млрд і 85 млрд дол відповідно.

У лютому оцінка компанії становила близько 27 млрд дол.

Як пише WSJ, головним конкурентом Rivian залишається компанія Tesla.

"Хоча Rivian знаходиться на набагато більш ранній стадії розвитку, зазнає великих збитків і донедавна не мала доходу, інвесторів явно зацікавив великий потенціал компанії", - пише газета.

Економічна правда

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авто США акції біржі

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